Сборная России по футболу сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче 7 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Суэц» в Египте. Начало — 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Египет.

В прямом эфире игру покажет Первый канал, трансляция будет доступна и на официальном сайте телеканала. Начало эфира — 18.50 мск.

В сентябре также запланированы игры с командой Катара — 11 и 12 сентября. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях, включая турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

Актуальный состав на матчи сентября опубликован на нашем сайте «СЭ».

Сборная России по футболу: расписание матчей в сентябре 2023 года — даты и время начала игр