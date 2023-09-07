В ассоциации футбола Египта не исключили ответного матча олимпийской сборной в России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар ответил «СЭ» на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между олимпийской национальной командой египтян и сборной России в октябре этого года.

Ранее о вероятности проведения такой игры на территории России в следующем месяце сообщал Telegram-канал «Мутко против».

«Изучим такую возможность», — сказал Эль-Аттар «СЭ».

В этом месяце сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Оба матча пройдут на стадионе в Суэце и начнутся в 19.00 по московскому времени.