РФС ведет переговоры о возможном проведении товарищеского матча с Бахрейном

В службе коммуникаций РФС прокомментировали для «СЭ» информацию о возможном проведении товарищеского матча сборной России с командой Бахрейна в сентябре.

Ранее о такой возможности сообщал «РБ Спорт».

«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче как только будет подписан контракт на его проведение», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

На 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч с Катаром, который должен пройти в Дохе. В своем последнем матче команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).