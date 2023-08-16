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Сегодня, 17:30

РФС ведет переговоры о возможном проведении товарищеского матча с Бахрейном

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В службе коммуникаций РФС прокомментировали для «СЭ» информацию о возможном проведении товарищеского матча сборной России с командой Бахрейна в сентябре.

Ранее о такой возможности сообщал «РБ Спорт».

«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче как только будет подписан контракт на его проведение», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

На 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч с Катаром, который должен пройти в Дохе. В своем последнем матче команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).

Сборная Бахрейна по футболу
Сборная России по футболу
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