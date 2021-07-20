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Прядкин рассказал, кого хотел бы видеть тренером сборной России

13:57
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин, отвечая на вопрос о его кандидате на пост главного тренера сборной России, отметил, что новый специалист должен принести пользу.

«Кого бы я хотел видеть на посту главного тренера сборной — иностранца или российского специалиста? Я за того, кто принесет пользу», — сказал Прядкин.

8 июля пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Он возглавлял команду с августа 2016 года.

Ранее среди возможных преемников Черчесова назывались Курбан Бердыев, Андре Виллаш-Боаш, Штефан Кунц и др.

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