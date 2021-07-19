Дмитрий Комбаров назвал Бердыева основным кандидатом на пост главного тренера сборной России

Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров рассказал, как отнесся к решению убрать Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

— Увольнение Черчесова — верный шаг?

— Наверное, учитывая результат, негативный фон вокруг команды, правильное решение. Если бы дальше Черчесов работал, негатива и давления на ребят было бы еще больше. А когда хейт идет на тренера, это все передается и футболистам, — приводит слова Комбарова «Российская газета».

— Сборной нужен российский тренер или иностранец? И вообще есть ли среди россиян те, кто может претендовать на эту должность?

— Среди россиян — Курбан Бекиевич Бердыев. Это первый претендент. После него, наверное, какой-то иностранец.

— Стиль Бердыева многим не нравится.

— Игру забудут — результат останется.

8 июля РФС сообщил о расторжении контракта с Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года. Соглашение специалиста было рассчитано до 2022 года.