Дюков: «Мы заинтересованы в проведении ответного матча с Ираном в России»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении домашнего товарищеского матча сборной России против национальной команды Ирана.

«Мы провели игру в Тегеране и обсудили возможность проведения ответного матча в России. РФС заинтересован в проведении такого матча — в этом или следующем году. Надо, чтобы планы иранской стороны совпали с нашими. Будем смотреть на календарь», — сказал Дюков «СЭ».

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Полное интервью Александра Дюкова «СЭ» здесь