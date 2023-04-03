РФС рассматривает возможность проведения товарищеских матчей против сборных из Африки

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении товарищеских матчей национальной команды России против сборных из Африки.

«Рассматривается ли проведение матчей с командами из Африки? Да», — сказал Дюков «СЭ».

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Полное интервью Александра Дюкова «СЭ» здесь