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Мостовой: «Карпин сказал, что меня не будет в штабе сборной России? Мне все равно»

Мария Гусева
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что его не будет в тренерском штабе национальной команды.

— Карпин сказал, что меня не будет в штабе сборной? Мне все равно на это, у всех своя жизнь. Мы не общаемся и вряд ли будем.

— Хотели бы работать в сборной?

— С ним — нет, — приводит Sport24 слова Мостового.

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Узбекистана в воскресенье, 20 ноября в Ташкенте. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

В четверг, 17 ноября российская команда сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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