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Сегодня, 13:30

Черчесов оценил возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
— Вопрос не имеет прямого отношения к текущему чемпионату мира, но может касаться следующего. Я о возможности перехода России в Азиатскую конфедерацию. Ваше мнение на этот счет?

— Я не настолько глубоко погружен в тему, чтобы выступить экспертом. Убежден только, что решение должно быть тщательно взвешенным. Да, момент сейчас неприятный — футбол не терпит длительных пауз, без официальных матчей теряется мотивационный момент. Однако я никогда не был сторонником резких движений. В Европе нам гораздо привычнее. Надо понимать, что если перейдем в АФК, то это не на один год, обратной дороги может не быть десятилетиями. И кто при этом даст гарантии, что после перехода в Азию Россию пустят на международные турниры? В общем, повторюсь, надо получить ответы на вопросы, а потом все тщательно взвесить.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос о возможном переходе организации в АФК на ближайшем исполкоме.

Станислав Черчесов. «Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Черчесов — о ЧМ-2022

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
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