Нападающий сборной России Артем Дзюба отметился дублем в матче Лиги наций против Сербии (3:1).

— Очень важно побеждать. Сербия — очень хорошая команда, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Непростой матч, непростая атмосфера. Не хватает болельщиков. Спасло, что девять месяцев не собирались.

Мы действительно хотим выиграть свою группу. Это не какое-то бахвальство. Какой смысл играть в футбол, если не стремиться к победе? К тому же важно поднимать рейтинг для жеребьевки чемпионата мира и лучшей корзины.

Сербы — очень неприятный и сильный соперник. Очень важные три очка. Тем более, венгры победили Турцию. Удивительно. Тем интереснее будет следующий матч.

Забил второй гол левой? У меня левая, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый раз выходим и доказываем.