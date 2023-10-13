Осипенко покинул расположение сборной России и не сыграет с Кенией

Защитник сборной России и «Ростова» Максим Осипенко по медицинским показаниям покинул расположение национальной команды, сообщается на сайте РФС.

Игрок не сможет помочь команде в товарищеском матче со сборной Кении 16 октября.

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы медицинским и тренерским штабами сборной России было принято решение направить Максима Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», — цитирует старшего врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба РФС.

29-летний Осипенко в этом сезоне провел за «Ростов» 7 матчей и забил 3 гола.