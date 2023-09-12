Осинькин об игре Солдатенкова в матче с Катаром: «Забил достаточно эффектный гол»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру защитника Александра Солдатенкова за сборную России в товарищеском матче против Катара (1:1).

«Тяжело судить о его игре за неполный тайм. Хорошо, что получилось забить. Вышел достаточно эффектный гол. Думаю, что у команды получилось все не совсем так, как хотели», — сказал Осинькин «СЭ».

Также Осинькин высказался об эпизоде с пропущенным голом сборной России.

«Не такой простой мяч. Была очень хорошая подача. Соперник акробатически сложно пробил. Наверное, можно было среагировать на движение соперника чуть быстрее и не дать разогнаться. Это неоднозначный момент. Нельзя сказать, что Саша мог его накрыть. Не нужно все вешать на него. У Катара было очень хорошее движение», — добавил Осинькин.

На 89-й минуте защитник Александр Солдатенков забил гол и спас национальную команду России от поражения. Он вышел на замену на 68-й минуте.