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Сегодня, 20:26

Осинькин об игре Солдатенкова в матче с Катаром: «Забил достаточно эффектный гол»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру защитника Александра Солдатенкова за сборную России в товарищеском матче против Катара (1:1).

«Тяжело судить о его игре за неполный тайм. Хорошо, что получилось забить. Вышел достаточно эффектный гол. Думаю, что у команды получилось все не совсем так, как хотели», — сказал Осинькин «СЭ».

Также Осинькин высказался об эпизоде с пропущенным голом сборной России.

«Не такой простой мяч. Была очень хорошая подача. Соперник акробатически сложно пробил. Наверное, можно было среагировать на движение соперника чуть быстрее и не дать разогнаться. Это неоднозначный момент. Нельзя сказать, что Саша мог его накрыть. Не нужно все вешать на него. У Катара было очень хорошее движение», — добавил Осинькин.

На 89-й минуте защитник Александр Солдатенков забил гол и спас национальную команду России от поражения. Он вышел на замену на 68-й минуте.

Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Александр Солдатенков
Игорь Осинькин
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