Гол Солдатенкова спас сборную России от поражения в товарищеском матче с Катаром

Сборная России сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эль-Джануб».

Счет в матче открыл нападающий Ахмед Алаэльдин на 70-й минуте. За минуту до этого в ворота российской сборной встал Илья Лантратов, который заменил Матвея Сафонова.

На 89-й минуте защитник Александр Солдатенков забил гол и спас национальную команду России от поражения.

Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее российская команда составом до 23 лет дважды сыграла с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2.