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Сегодня, 17:45

Писарев: «Я подготавливаю списки игроков для Карпина. Клубы в контакте с тренерским штабом»

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
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Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев рассказал о планах подготовки национальной команды.

— Через месяц начнутся тренировочные сборы национальной команды. Что будет?

— В РФС есть специальный департамент, который занимается переговорами по организации товарищеских матчей. Даты ФИФА известны. Тренерский штаб занимается не поиском соперника.

— Слышал, что вы готовитесь сыграть в сентябре.

— Да, мы готовимся. Я подготавливаю списки игроков для Карпина. Клубы в контакте с тренерским штабом. Еще в прошлом году мы договаривались, что будем обмениваться информацией о физическом состоянии и психологическом. Есть большой список, в котором 50 человек. Мы получаем информацию о них.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак 2
Оренбург 0
1-й тайм

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Николай Писарев
Сборная России по футболу
0
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