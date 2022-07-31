Писарев: «Я подготавливаю списки игроков для Карпина. Клубы в контакте с тренерским штабом»

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев рассказал о планах подготовки национальной команды.

— Через месяц начнутся тренировочные сборы национальной команды. Что будет?

— В РФС есть специальный департамент, который занимается переговорами по организации товарищеских матчей. Даты ФИФА известны. Тренерский штаб занимается не поиском соперника.

— Слышал, что вы готовитесь сыграть в сентябре.

— Да, мы готовимся. Я подготавливаю списки игроков для Карпина. Клубы в контакте с тренерским штабом. Еще в прошлом году мы договаривались, что будем обмениваться информацией о физическом состоянии и психологическом. Есть большой список, в котором 50 человек. Мы получаем информацию о них.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.