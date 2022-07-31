Писарев рассказал, следит ли он за российскими игроками в Европе

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев рассказал, следит ли он за российскими футболистами, которые играют в Европе.

— Следите ли вы за российскими игроками в Европе?

— Как начнется сезон будем следить. С логистикой сейчас тяжело. В Италию, в Монако... Мы все увидим, информация будет.

— В октябре и ноябре тоже игры сборных. Чего нам ждать?

— Давайте не будем перескакивать через сентябрь. Посмотрим. На мой взгляд, есть позитивная тенденция. «Црвена» играла в Сочи в «Зенитом»? Это хороший знак. Будем с оптимизмом смотреть. Есть позитивный сценарий, где мы в сентябре проведем сбор. Дальше пройдет жеребьевка чемпионата Европа. Мы надеемся включиться в отбор. И так же еврокубки. Хотелось бы не пропускать больше одного сезона. Сейчас наш уровень тяжело понять.

— Говорили, что сборная России может сыграть против Ирана.

— Не буду комментировать. Это не входит в мои компетенции. Есть отдел в РФС, который этим занимается. Тренерский штаб, в который я вхожу, занимается другими вещами.

— Изменился ли как-то тренерский штаб сборной России?

— Ничего не поменялось. Мы никого не брали, не убирали. Карпин с Онопко работают в «Ростове». Когда будет сбор — будем смотреть, как испанцы смогут приехать.