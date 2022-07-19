Андрей Аксенов возглавил юношескую сборную России для игроков не старше 15 лет

Юрий Аксенов назначен старшим тренером юношеской сборной, составленной из игроков 2007 года рождения, сообщает сайт РФС.

Впервые под его руководством команда соберется в конце августа для участия в турнире в Санкт-Петербурге.

Тренерская карьера Андрея Аксенова стартовала 20 лет назад в ДЮСШ «Фили». В дальнейшем специалист работал в академии футбола Рината Дасаева, школе и молодежной команде ЦСКА.

Молодежка ЦСКА под руководством Аксенова за пять лет трижды становилась победителем Молодежного первенства (2019, 2021, 2022) и дважды выигрывала серебряные медали (2018, 2020).

В академии армейцев Аксенов подготовил таких игроков, как Александр Головин, Никита Чернов, Александр Макаров, Федор Чалов и Константин Марадишвили.

До марта текущего года специалист возглавлял выступавший в ФНЛ-1 ивановский «Текстильщик».

Юношеская сборная России, составленная из игроков 2007 года рождения, была сформирована в ноябре 2021 года. С момента создания с командой работал Дмитрий Хомуха, в июне возглавивший футбольный клуб «Калуга».