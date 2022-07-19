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Андрей Аксенов возглавил юношескую сборную России для игроков не старше 15 лет

Иван Шитик
Корреспондент
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Юрий Аксенов назначен старшим тренером юношеской сборной, составленной из игроков 2007 года рождения, сообщает сайт РФС.

Впервые под его руководством команда соберется в конце августа для участия в турнире в Санкт-Петербурге.

Тренерская карьера Андрея Аксенова стартовала 20 лет назад в ДЮСШ «Фили». В дальнейшем специалист работал в академии футбола Рината Дасаева, школе и молодежной команде ЦСКА.

Молодежка ЦСКА под руководством Аксенова за пять лет трижды становилась победителем Молодежного первенства (2019, 2021, 2022) и дважды выигрывала серебряные медали (2018, 2020).

В академии армейцев Аксенов подготовил таких игроков, как Александр Головин, Никита Чернов, Александр Макаров, Федор Чалов и Константин Марадишвили.

До марта текущего года специалист возглавлял выступавший в ФНЛ-1 ивановский «Текстильщик».

Юношеская сборная России, составленная из игроков 2007 года рождения, была сформирована в ноябре 2021 года. С момента создания с командой работал Дмитрий Хомуха, в июне возглавивший футбольный клуб «Калуга».

Источник: https://rfs.ru/news/216320
Сборная России по футболу
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