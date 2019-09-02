Николай Комличенко: «После моего покера ребята называют меня покер-мэн»

Нападающий сборной России Николай Комличенко после тренировки в Новогорске отметил, что ближайший соперник сборная Шотландии — физически очень сильная команда. Также он рассказал, как его называли партнеры после покера.

— У вас непонятная ситуация в клубе. Как это влияет на настроение?

— Никак не влияет. На сто процентов настроен на сборную. Не думаю об этом.

— Насколько хорошо себя чувствуете физически?

— Отлично. Готов на сто процентов.

— Черчесов сказал, что, скорее всего, будет играть один нападающий. В какой роли главный тренер рассматривает вас?

— Мы не разговаривали с ним о моей роли. Я дожжен быть готов выйти в любую минуту. Даже на полминуты в самой концовке матча. Там будет видно.

— Партнеры по сборной не подкалывали вас по поводу недавнего покера?

— Нет. Просто называли меня покер-мэн. Это не считается. Некоторые партнеры, конечно, поздравили с этим. Приятно.

— Вы читаете, что пишут о вас в российской прессе?

— Нет. В последнее время вообще не читаю. И времени нет, и вникать в это особо не хочется. Я вообще в последнее время мало залезал в интернет.

— Что скажете о Шотландии?

— Это физически очень сильная сборная. Мы должны показать свои лучшие качества. На выезде будет тяжело. Нам надо побеждать. (Елена Григорьевская)