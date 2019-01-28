"Нельзя почивать на лаврах". Смолов - о главном уроке чемпионата мира

Форвард "Локомотива" и сборной России Федор Смолов рассказал о главном уроке, который он вынес после чемпионата мира.

- Нельзя почивать на лаврах. Зимой (2018 года) я не перешел в "Вест Хэм" главным образом из-за подготовки к чемпионату мира, хотя у меня была возможность. Я помню, как я тренировался и как относился к себе в 2018 года.

Я действительно боялся, лишь бы не получить травму, лишний раз не шел в стык. Это неправильно. Я рассчитывал, что у меня есть определенный уровень, и я подойду к чемпионату мира, а там уже себя покажу, - сказал футболист в интервью Ксении Собчак.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь