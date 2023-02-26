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Форвард «Сочи» Мелкадзе: «Когда все были маленькими, мечтали о гимне европейской Лиги чемпионов, а не азиатской»

Алина Савинова
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азию.

— Уровень в Европе лучше. Но если так сложатся обстоятельства, что надо будет менять конфедерацию, значит, будем играть в Азии. А что делать? — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.

— Может быть, стоит подождать? Все-таки нельзя будет сразу вернуться назад.

— Тогда стоит подождать чуть-чуть.

— Можешь себе представить, что «Сочи» играет в азиатской Лиге чемпионов?

— Да, но, когда все были маленькими, мечтали о гимне европейской Лиги чемпионов, а не азиатской.

На заседании исполкома РФС 30 декабря прошлого года было принято решение организовать совместную с УЕФА рабочую группу по возвращении России к международным матчам.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-melkadze-kogda-vse-by-li-malen-kimi-mechtali-o-gimne-evropejskoj-ligi-chempionov-a-ne-aziatskoj/
Георгий Мелкадзе
Футбол
ФК Сочи
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