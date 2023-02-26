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Сегодня, 13:15

Колосков о матче сборных России и Ирана: «Такой матч нужен! Я очень хочу, чтобы эта игра состоялась»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» мнением о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Такой матч нужен! О нем говорят уже не один год. Я бы очень хотел, чтобы эта игра состоялась, потому что это достаточно сильный соперник. Там есть несколько игроков, которые играют в европейских клубах, в сильнейших лигах. Один Азмун чего стоит. С моей точки зрения, этот матч надо играть. Хороший спарринг-партнер», — сказал Колосков «СЭ».

В воскресенье, 26 февраля директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави сообщил, что товарищеский матч Иран — Россия состоится 23 марта в Тегеране.

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Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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