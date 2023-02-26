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Сегодня, 14:05

Бушманов рассказал, какой состав ожидает от сборной России на товарищеский матч с Ираном

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном составе сборной России на товарищеский матч против национальной команды Ирана.

«Я думаю, что это хорошо, если такой матч действительно состоится. Какой состав выбрать на этот матч, это уже прерогатива главного тренера. Карпин, по-моему, уже объяснил, кто и почему играет за сборную. Какая-то есть, значит, стратегия в этом плане. Игра ожидает интересная с участником чемпионата мира. Думаю, что и состав будет приближен к основному», — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10680641-bushmanov-rasskazal-kakoj-sostav-ozhidaet-ot-sbornoj-rossii-na-match-s-iranom.html
Евгений Бушманов
Сборная России по футболу
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