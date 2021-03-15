Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о составе национальной команды на предстоящие отборочные матчи к ЧМ-2022.

«Дюпин заслужил этот вызов. Удастся ли ему себя показать или нет — вопрос к тренеру. У нас в сборной достаточно сильная вратарская позиция. Вызов Самошникова меня удивил. За «Рубином» следил мало. Посмотрим, что он из себя представляет. Что касается атакующей линии, то Дзюба вызван совершенно заслуженно. Он играл нормально. Смолов сейчас забивает, а Дзюба нет? Где был Смолов, когда Дзюба показывал себя в каждом матче? Пенальти не забивают многие, такое бывает. Шансов у него выйти в основе больше, чем у Соболева. Артем — капитан команды», — сказал Мостовой «СЭ».

Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

(Владимир Пушкарев)