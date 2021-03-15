Объявлен состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Стал известен состав сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира 2022 года, информирует сайт РФС.

Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

Подготовку к матчам национальная сборная России начнет 18 марта в Сочи. График подготовки команды будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время. Как отмечается, в списке из 27 футболистов возможны изменения.

Состав сборной России:

Вратари: Антон Шунин («Динамо» Москва), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин» Казань).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Жиров («Зандхаузен» Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов (ФК «Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК «Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

Также со сборной России в группу H при жеребьевке попали команды Хорватии и Кипра. Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Финальный турнир ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.