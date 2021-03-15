Жирков и Фернандес смогут принять участие в мартовских матчах сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья игроков национальной команды Марио Фернандеса и Юрия Жиркова. По его словам, крайние защитники смогут принять участие в мартовских матчах.

— Фернандес будет готов к сбору?

— Понятно, когда столкновение и сразу замена, то у тебя мысль, что что-то серьезное. У меня были сразу все фотографии. Смотрелось не очень приятно, но это просто ушиб, перелома нет. Врачи с ним на контакте.

— А Жирков?

— Мы с ним на связи. Есть МРТ, которое подтвердило, что у него нет ничего серьезного. Приедет на сбор, ситуативно решим. Игрок такого уровня нам может помочь. Мы знаем, что физиология бывает разная. Кому-то нужно больше времени, чтобы вернуться, а кто-то готов практически сразу.

24 марта Россия сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта — дома со Словенией, 30 марта — на выезде со Словакией.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Черчесова