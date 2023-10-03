Молодежная сборная России в октябре сыграет с академиями ведущих бразильских клубов
Молодежная сборная России, составленная из игроков 2004-2005 годов рождения, в октябре сыграет с академиями бразильских клубов, сообщается на сайте РФС.
Молодежная сборная встретится с академиями «СКА Бразил» (12 октября), «Палмейраса» (13 октября), «Сантоса» (14 октября) и «Ред Булл Брагантино» (16 октября).
Состав молодежной сборной России
Вратари: Богдан Москвичев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»).
Защитники: Ярослав Крашевский («Енисей» Красноярск), Матвей Лукин, Рядно Михаил (оба — ЦСКА Москва), Илья Кирш («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Максим Шнапцев («Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).
Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба — ЦСКА Москва), Иван Пяткин («Ротор» Волгоград), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба — «Краснодар»), Иван Иванов («Чертаново» Москва), Илья Родионов («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва)
Нападающий: Александр Чупаев («Динамо» Москва), Кирилл Никишин («Локомотив» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).