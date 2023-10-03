Игнатьев: «УЕФА может повернуть назад в вопросе допуска юношеских сборных России»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на извинения первого вице-президента УЕФА Карл-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к турнирам.

«Казалось бы, взрослый человек, который должен уметь принимать решения и отвечать за них. Полагаю, мы вновь имеем дело с политической подоплекой, которая доходит и до футбола. Наверное, с ним связались неизвестные нам люди, которые намекнули на последствия его действий для него лично. К сожалению, во всем этом нет победителей, а только проигравшие. В данной ситуации это будут наши дети. Нам действительно стоит опасаться, что исполком УЕФА может повернуть назад в вопросе допуска наших юношеских сборных к турнирам. Не на фоне извинения как такового, а по причине давления недружественных нам стран», — цитирует Игнатьева RT.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.