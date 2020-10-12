Экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев в беседе с «СЭ» прокомментировал ничью национальной команды с Турцией (1:1) в матче Лиге наций.

— Могли, конечно, и проиграть вчера, — сказал Писарев. — Но ничья, скорее всего, закономерный результат. Первый тайм лучше мы выглядели, второй похуже. Но психологически, конечно, во втором тайме турки были на подъеме — сравняли счет, угадали с заменой. Надо обыгрывать венгров. Ничего плохого я не вижу.

— Почему вчера были такие разные таймы? В первом наши доминировали, во втором просели.

— Это тенденция, а не частный случай. С Венгрией второй тайм плохо сыграли, со Швецией. Думаю, не хватает игроков, которые умеют выходить на замены. Плюс общее физическое состояние футболистов. И стандарты — очень много с них пропускаем

— Обратная замена Мостового может повлиять на него психологически?

— Не думаю. Он уже играет в «Зените», на хорошем контракте. Я думаю, с психологией все в порядке.

— Артем Дзюба вчера не показал какой-то сверхъестественной игры.

— А он должен в каждом матче хет-трик оформлять? С чемпионата мира игра у сборной построена и нацелена на Дзюбе. Конечно, изучают нашу команду. У Турции два хороших центральных защитника, разобрали игру Дзюбы и нашли противоядие.

— Аршавин сказал, что Черчесов опоздал с вызовом Сафонова на год. Согласны?

— Черчесов, думаю, общается с Галактионовым. Раньше он был больше нужен молодежной сборной для решения своих задач. Сейчас в связи с отсутствием Гильерме вызвали. Сафонов еще не сыграл ни одного матча, но будущее, конечно, за ним. (Константин Колмаков)