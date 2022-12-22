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Сегодня, 12:42

Министр спорта Матыцин считает, что переход в Азиатскую конфедерацию пойдет на пользу российскому футболу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) пойдет на пользу переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Считаю, что любой формат, который послужит развитию двусторонних и многосторонних отношений, популяризации футбола и усилит конкуренцию в российском футболе, пойдет на пользу. Мы будем это приветствовать.
Сложно сказать, усилит ли это АФК, покажет время. Но чемпионат мира показал, что команды, которые раньше не воспринимались серьезно, показали красивый футбол. И если Россия будет включаться в новый процесс, то это пойдет на пользу. Но решение за РФС и другими организациями, которые занимаются такими процессами», — приводит РИА «Новости» слова Матыцина.

В пятницу, 23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221222/futbol-1840493392.html
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Олег Матыцин
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