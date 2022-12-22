Экс-полузащитник сборной России Могилевец — о вылете с ЧМ-2014: «Чуть-чуть не хватило, в плей-офф до 1/4 дошли бы»

Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира-2014.

«Как это часто бывает со сборной и нашими клубами, совсем чуть-чуть и в последний момент. То есть победы над Алжиром в последнем туре. Может, перегорели просто. История похожа на ту, что случилась со сборной Италии: не вышли на ЧМ-2022, хотя должны были. Если бы мы пробились в плей-офф, вполне могли бы дойти до четвертьфинала, как и на чемпионате мира-2018», — приводит слова Могилевца Sport24.

На ЧМ-2014 сборная России не смогла выйти из группы, они играли с Бельгией, Алжиром и Кореей.