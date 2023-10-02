Матч сборных России и Камеруна будет учитываться в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч сборной России против Камеруна будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Во вторник, 2 октября, Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что игра пройдет 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Матч сборных России и Камеруна пойдет в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также еще одна в случае получения серьезной травмы», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. С тех пор сборная России провела товарищеские игры против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0, Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1) и две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

Единственным домашним матчем для россиян за этот период стала игра с Ираком, которая состоялась 26 марта 2023 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

В последний раз сборная России играла в Москве 7 сентября — тогда команда обыграла Мальту (2:0) игре отборочного турнира ЧМ-2022 на стадионе «Открытие Арена».