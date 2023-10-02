Широков высказался о мотивации выступления за сборную России

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о мотивации выступления за национальную команду.

«Не против ли я матча с Катаром или Египтом? Мы же не по 10:0 выигрывали. Когда будем выигрывать в 3-4 мяча, тогда будем говорить, что с ними не стоит играть. Если вы приезжаете в сборную без мотивации, то вам там делать нечего. С учетом нынешней ситуации тем более. Вы представляете национальную сборную своей страны», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. С тех пор сборная России провела товарищеские игры против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0, Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1) и две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).