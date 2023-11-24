Масалитин: «Головин и Кузяев в матче против Кубы завели всю российскую сборную»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сборной России не хватает опыта игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах.

«Вот приехал в сборную Головин, который сейчас на очень хорошем счету в «Монако» и во Франции. Под стать ему — Кузяев. И два игрока завели всю сборную! И Обляков начал играть, и Чалов, и Сильянов, который не играет в «Локомотиве», и Волков, который не играет в «Краснодаре» — они задвигались! Им понравилось играть в этот футбол. А если бы было четыре-пять сильных игроков — тот же Алексей Миранчук или Захарян — они бы тоже сейчас добавили энергию, скорость, которой нам, к сожалению, не хватает. Для того и делается этот сбор — чтобы приезжали эти игроки и передавали свой опыт», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

20 ноября национальная команда России разгромила Кубу в товарищеской встрече со счетом 8:0. Матч войдет в Книгу рекордов России как игра, в которой отличились голами максимальное количество футболистов. Всего в этом году россияне провели восемь товарищеских матчей.