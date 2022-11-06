Малафеев о возможном матче ветеранов России и Бразилии: «Готов посидеть на скамейке, как и в 2008 году»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на информацию о возможном проведении гала-матча между ветеранами сборных России и Бразилии.

«Никаких приглашений я не получал. Готов ли я принять участие, если позовут? Я очень активно готовился к матчу легенд «Спартака» и «Зенита», который был в сентябре, и в целом держу себя в постоянной активной спортивной форме. Конечно, это не вратарские физические нагрузки, но, я думаю, что мне не составит проблем оперативно подготовить себя к игре. Поэтому, если потребуется, я, как и в 2008 году, готов посидеть на скамейке», — приводит Metaratings слова Малафеева.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболисты сборной России, выступавшие на Евро-2008, могут провести товарищескую игру с ветеранами сборной Бразилии.