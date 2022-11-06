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Малафеев о возможном матче ветеранов России и Бразилии: «Готов посидеть на скамейке, как и в 2008 году»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на информацию о возможном проведении гала-матча между ветеранами сборных России и Бразилии.

«Никаких приглашений я не получал. Готов ли я принять участие, если позовут? Я очень активно готовился к матчу легенд «Спартака» и «Зенита», который был в сентябре, и в целом держу себя в постоянной активной спортивной форме. Конечно, это не вратарские физические нагрузки, но, я думаю, что мне не составит проблем оперативно подготовить себя к игре. Поэтому, если потребуется, я, как и в 2008 году, готов посидеть на скамейке», — приводит Metaratings слова Малафеева.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболисты сборной России, выступавшие на Евро-2008, могут провести товарищескую игру с ветеранами сборной Бразилии.

Источник: https://metaratings.ru/news/malafeev-o-matche-s-legendami-brazilii-ya-gotov-posidet-na-skameyke-kak-v-2008-godu-1406083/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Вячеслав Малафеев
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