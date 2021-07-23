Бывший вратарь «Зенита» и сборной России прокомментировал «СЭ» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

— Если контракт действительно подписан на ближайшие полгода, то допускаю, что параллельно РФС все же продолжает вести поиски и проводит диалоги со специалистами, которые потенциально могут принять сборную вдолгую. Либо же, РФС в очередной раз решили дать возможность проявить себя российским специалистам. С учетом того, что Валерий Карпин прекрасно знает наш футбол, знает российских игроков, думаю, он вполне сможет за столь короткое время реализовать свой потенциал в сборной, сможет собрать и подготовить команду к предстоящим отборочным играм.

Мне кажется, что все-таки есть еще другие кандидатуры, с которыми в эти полгода будет вестись диалог и обсуждение потенциального сотрудничества.

— Он будет совмещать работу в клубе и сборной. Может ли это помешать?

— Совмещать клубную работу и работу в сборной будет достаточно просто. Не считаю, что это будет являться глобальной проблемой на столь короткую дистанцию. Но, безусловно, в длинную, как показывает опыт, могут возникнуть сложности, в следствии которых Валерий Георгиевич рано или поздно должен будет сделать выбор в пользу чего-то одного, — сказал Малафеев.

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.