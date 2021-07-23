Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я могу только поздравить Валерия Георгиевича с таким событием в жизни, — сказал Глушаков «СЭ». — Для него — это очень хороший вызов. Он человек с харизмой. Мне кажется, он сможет помочь сборной. Я работал с Валерием Георгиевичем, он же меня и забирал из «Локомотива» в «Спартак», так что я с ним хорошо знаком. Хочется ему пожелать удачи, чтобы ближайшие тяжелые матчи отбора к чемпионату мира-2022 прошли для него на ура. Сложный характер? А для кого? У него абсолютно нормальный характер. У него есть свои идеалы, есть свой стержень. Он много лет играл в футбол и добился высоких результатов из-за своего стержня. Валерий Георгиевич уже показал хорошие результаты как тренер. У него нормальный, бойцовский характер».

Глушаков также считает, что изменения в составе сборной России будут зависеть от Карпина.

«Изменения в составе сборной? Это уже зависит от футболистов, от видения Валерия Георгиевича. Как они будут тренироваться — так все и будет. Посмотрим, сейчас мне тяжело сказать», — добавил Глушаков.

В пятницу, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.