Народный артист РФ Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Могу только пожелать ему удачи. Когда в сборной работает тренер, совмещающий работу в клубе, претендующем на чемпионство, — это понятно. «Ростов» же, при всем уважении, не может быть базовой командой сборной. Если «Ростов» выйдет против Хорватии, я думаю, результат будет плачевным. Поэтому Карпину нужно сразу серьезно заниматься сборной, тем более что времени у него нет. Я не против совмещения, но тогда это должен быть тренер, возглавляющий команду-чемпиона, в которой пять-шесть человек могут призваться в сборную. А сейчас в «Ростове»,кто может призваться в сборную, кроме самого Карпина? Никто. Хочу пожелать только удачи. Это прыжок без страховки», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой.

Также актер высказался об альтернативном варианте в сборной в лице Сергея Семака.

«На Семаке лежит очень большая ответственность перед «Зенитом», «Газпромом», Санкт-Петербургом. И в таком случае, если бы его назначили тренером сборной, ему бы надо было уходить из клуба. Другой вопрос в том, что он очень хорошо знает команду, из которой можно брать игроков. «Зенит», пожалуй, может быть базовой командой для сборной», — добавил Баринов.

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.