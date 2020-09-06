Магомед Оздоев о своем голе: «Семенов проткнул мяч, и мне оставалось пробить в створ»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями после матча Лиги наций со сборной Венгрии (3:2).

«Получилось так, что пропустили неожиданно, — сказал Оздоев в эфире канала «Матч ТВ». — Вели 3:0, игра спокойно давалась, и такой гол получили неожиданный. Почему пропустили дважды? Чуть-чуть усталость накопилась.

Самое главное, что довели игру до победы. В следующих играх надо исправляться. Мой гол? Семенов проткнул мяч, и мне оставалось пробить в створ. Все получилось».

В составе сборной России, кроме Оздоева, забивали Антон Миранчук и Мариу Фернандес.