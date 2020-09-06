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Магомед Оздоев о своем голе: «Семенов проткнул мяч, и мне оставалось пробить в створ»

21:23
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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями после матча Лиги наций со сборной Венгрии (3:2).

«Получилось так, что пропустили неожиданно, — сказал Оздоев в эфире канала «Матч ТВ». — Вели 3:0, игра спокойно давалась, и такой гол получили неожиданный. Почему пропустили дважды? Чуть-чуть усталость накопилась.

Самое главное, что довели игру до победы. В следующих играх надо исправляться. Мой гол? Семенов проткнул мяч, и мне оставалось пробить в створ. Все получилось».

В составе сборной России, кроме Оздоева, забивали Антон Миранчук и Мариу Фернандес.

Венгрия — Россия

 

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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