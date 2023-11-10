Александр Мостовой: «Сборная России — личная игрушка Карпина»

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой заявил, что состав сборной России на каждый сбор вызывает вопросы.

«Сборная существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают. Сначала говорят, что в сборную приглашаются только футболисты, которые получают регулярную практику в своих клубах, потом это правило уходит. Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Были даже люди, которых почти никто не знал. Иногда складывается впечатление, что сборная России — личная игрушка Карпина. Состав игроков каждый раз вызывает большие вопросы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав попали 29 футболистов.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.