Леонид Слуцкий заявил, что по поводу работы в сборной России к нему не обращались

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, общался ли с представителями РФС и высказался о перспективах казанской команды в новом сезоне.

«Звонков из сборной не было. Просто у меня был опыт в 2016 году и даже кое-кто из игроков «Рубина» приложили руку к тому, что звонков не будет.

Задачи на сезон? Всегда очень сложно после успешного сезона играть второй год. Это интересно. Должна появиться большая уверенность, но есть и риск подумать, что мы многое умеем и не надо ничего делать, чтобы этот результат удержать и превзойти. Но, думаю, демократизм наших тренеров и поддержка сыграют свою положительную роль. Основной метод работы у нас, как у профессора Преображенского: «Только лаской», — сказал Слуцкий.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его штабом. На Евро-2020 национальная команда заняла последнее место в группе.

В сезоне-2020/21 «Рубин» стал четвертым в Тинькофф РПЛ и будет участвовать в Лиге конференций.