Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Леонид Слуцкий заявил, что по поводу работы в сборной России к нему не обращались

19:49
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, общался ли с представителями РФС и высказался о перспективах казанской команды в новом сезоне.

«Звонков из сборной не было. Просто у меня был опыт в 2016 году и даже кое-кто из игроков «Рубина» приложили руку к тому, что звонков не будет.

Задачи на сезон? Всегда очень сложно после успешного сезона играть второй год. Это интересно. Должна появиться большая уверенность, но есть и риск подумать, что мы многое умеем и не надо ничего делать, чтобы этот результат удержать и превзойти. Но, думаю, демократизм наших тренеров и поддержка сыграют свою положительную роль. Основной метод работы у нас, как у профессора Преображенского: «Только лаской», — сказал Слуцкий.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его штабом. На Евро-2020 национальная команда заняла последнее место в группе.

В сезоне-2020/21 «Рубин» стал четвертым в Тинькофф РПЛ и будет участвовать в Лиге конференций.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора

Опрос

проголосовало: 42104
Все опросы
Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Монреаль» подписал контракт с Дюшармом на три года
Врач назвал причину боли в руке после прививки от коронавируса
В московском стриптиз-клубе избили 13-летнюю девочку
Видео: как Меркель поставила Зеленского на место
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости