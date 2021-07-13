Леонид Слуцкий заявил, что по поводу работы в сборной России к нему не обращались
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, общался ли с представителями РФС и высказался о перспективах казанской команды в новом сезоне.
«Звонков из сборной не было. Просто у меня был опыт в 2016 году и даже кое-кто из игроков «Рубина» приложили руку к тому, что звонков не будет.
Задачи на сезон? Всегда очень сложно после успешного сезона играть второй год. Это интересно. Должна появиться большая уверенность, но есть и риск подумать, что мы многое умеем и не надо ничего делать, чтобы этот результат удержать и превзойти. Но, думаю, демократизм наших тренеров и поддержка сыграют свою положительную роль. Основной метод работы у нас, как у профессора Преображенского: «Только лаской», — сказал Слуцкий.
8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его штабом. На Евро-2020 национальная команда заняла последнее место в группе.
В сезоне-2020/21 «Рубин» стал четвертым в Тинькофф РПЛ и будет участвовать в Лиге конференций.
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