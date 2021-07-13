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Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам сборной России

21:15
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам национальной команды.

«Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых — чемпионат мира 2018 года в России. Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну в сборную». Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.

 
Станислав Черчесов и&nbsp;Артем Дзюба.«Мой уход из сборной — оптимальное решение для руководства РФС и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды? Покажет время». Эксклюзивное интервью Станислава Черчесова

Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!» написал Черчесов в Instagram.

На прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Иван Шитик все материалы автора

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