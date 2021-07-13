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Азмун высказался о кандидатуре Бердыева на пост тренера сборной России

12:40
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы.

— Знаете, что главного тренера Станислава Черчесова уволили?

— Да. Считаю, он заслуживает уважения за то, что сделал такую команду и добился очень хорошего результата на чемпионате мира. Но сейчас не получилось. Раз приняли такое решение, значит, надо было.

— Ваш давний наставник Курбан Бердыев добился бы успеха со сборной России?

— На мой взгляд, он один из лучших тренеров в России. Я хорошо знаю его. Думаю, ребята, которые работали с ним, такого же мнения. Но назначаю главного тренера, конечно, не я.

Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте на сайте «СЭ»

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости