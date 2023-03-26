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Сегодня, 13:39

Лахтер: «Футболисты сегодняшней сборной России считают, что должны противостоять только италиям и германиям»

Алина Савинова
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Агент Деннис Лахтер считает, что игроки сборной России не находят в себе мотивации для игры с Узбекистаном, Таджикистаном и Ираном.

«Не у всех хватит яиц сказать об этом прямо, как в свое время у Денисова, но когда футболист не хочет играть за сборную, об этом стоит говорить тренерскому штабу, чтобы рассчитывали на тех, кто действительно горит желанием. Уверен, у того же Дзюбы гораздо большее желание играть за сборную, чем у многих из состава нынешней сборной, несмотря на то, что ему прилично годков. Многие футболисты сегодняшней сборной России хотят играть за эту команду, при этом считая, что они должны противостоять только италиям, германиям и так далее. Это понты и гипертрофированное чувство мнимой футбольной значимости. Они думают — вот Иран, узбеки, таджики. Но это ваш уровень сегодня! Плюс известные события вносят коррективы в привычный футбольный жизненный расклад», — приводит «РБ Спорт» слова Лахтера.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках второго товарищеского матча. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dennis-lahter-futbolisty-sbornoj-rossii-hotyat-igrat-tol-ko-s-italiyami-i-germaniyami/
Сборная России по футболу
Деннис Лахтер
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