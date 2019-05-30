17:25 | Футбол — Сборная России

Кудряшов приехал в расположение сборной России

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Защитник "Истанбула" Федор Кудряшов прибыл в расположение сборной России в Новогорске. Там национальная команда будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

- А вот и гость из Турции - Федор Кудряшов, - сообщается в Твиттере сборной России.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 3 очка. 

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч. 

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