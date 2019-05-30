Кудряшов приехал в расположение сборной России

Защитник "Истанбула" Федор Кудряшов прибыл в расположение сборной России в Новогорске. Там национальная команда будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

- А вот и гость из Турции - Федор Кудряшов, - сообщается в Твиттере сборной России.

А вот и гость из Турции - Федор Кудряшов 😀 pic.twitter.com/T4iY3lDL4f — Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 3 очка.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

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