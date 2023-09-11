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Сегодня, 15:00

Коваленко о ничьей с Египтом: «Такие матчи надо выигрывать. Себе поставлю 4 из 10»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Александр Коваленко.
Фото РФС

Полузащитник сборной России и «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал ничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в первом товарищеском матче.

— Температура в день матча в Суэце была под 40 градусов. Каково играть в таких условиях?

— Тяжко. А мне было вдвойне сложнее, поскольку не хватает игрового тонуса, ведь в «Зените» пока получаю мало времени. Для меня такие матчи — большой плюс. Но ты бежишь, хочешь вдохнуть, а воздух теплый, все пересыхает...

— На трибунах было пустовато. Удивился?

— Нет. Мы же играли против олимпийской сборной. Вот если бы вышла основа во главе с Салахом — стадион наверняка был бы битком.

— Как тебе уровень соперника?

— Все резкие, быстрые. Хорошо контролировали мяч, заставили нас побегать. Честно, не ожидал.

— Себе какую оценку поставишь?

— Если по десятибалльной шкале, то четверку. Плохо сыграл. Мало с мячом двигался, бегали почти без него. Оценка неудовлетворительная.

— Это ничья со знаком «плюс» или «минус»?

— Скорее второе. Наша команда собрана из футболистов, которые стабильно получают практику в РПЛ. Такие матчи надо выигрывать, показывать класс. Правда, мы успели провести только две тренировки, связи еще не наиграны.

— Концовка получилась напряженной. От поражения спас Агкацев?

— Да равная была игра. И мы еще могли забить, и египтяне.

Вторая встреча между командами пройдет сегодня, 11 сентября.

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Александр Коваленко
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