Королевский футбольный союз Нидерландов отреагировал на решение УЕФА по допуску сборных России до 17 лет

В Королевском футбольном союзе Нидерландов (KNVB) прокомментировали решение УЕФА о допуске юношеских сборных России к международным соревнованиям.

«KNVB принял к сведению предложенное УЕФА решение вновь разрешить российским командам участвовать в юношеских соревнованиях на строгих условиях. На данный момент мы ждем дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с УЕФА, правительством Нидерландов и другими европейскими футбольными ассоциациями о последствиях», — приводит ответ пресс-службы KNVB ТАСС.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.