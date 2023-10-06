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Королевский футбольный союз Нидерландов отреагировал на решение УЕФА по допуску сборных России до 17 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Королевском футбольном союзе Нидерландов (KNVB) прокомментировали решение УЕФА о допуске юношеских сборных России к международным соревнованиям.

«KNVB принял к сведению предложенное УЕФА решение вновь разрешить российским командам участвовать в юношеских соревнованиях на строгих условиях. На данный момент мы ждем дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с УЕФА, правительством Нидерландов и другими европейскими футбольными ассоциациями о последствиях», — приводит ответ пресс-службы KNVB ТАСС.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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