Черчесов — о сборной России: «Живем в непростое время, важно играть против любого оппонента»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеской игры национальной команды против Камеруна.

«Отмечу, что там всегда были сильные футболисты, например, Роже Милла, Это`О. Но в текущей ситуации я бы говорил не о Камеруне, а о нашей сборной. Сейчас РФС делает максимум, чтобы у нас были достойные соперники. Один из них — Камерун. Живем в непростое время, важно играть против любого оппонента. Рад, что встреча состоится в Москве. Надеюсь, что зритель придет. Стадион «Динамо» нас всегда принимал великолепно с точки зрения организации. Думаю, что в этом плане РФС все проработает», — сказал Черчесов «СЭ».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 18.00 по московскому времени.