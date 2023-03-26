Комличенко: «Болельщикам интересно на сборную дома смотреть»
Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, как команда отреагировала на слова Министра спорта РФ Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной Валерия Карпина.
— Сегодня министр спорта высказался о Карпине. Как-то в команде реагировали на это?
— Никак. Готовились к игре. Мы как должны реагировать?
— Вы держитесь за место?
— Да.
— В сборной или в «Ростове»?
— В «Ростове» есть контракт. Здесь Валерий Георгиевич пока вызывает, ха-ха. Значит, нужен.
— Вцепились в место?
— Конечно. В футболе без этого нельзя!
— Лучше играть с любыми соперниками или не играть вообще?
— Конечно, играть. А что делать? Болельщикам интересно на сборную дома смотреть. На выезде чуть по-другому, когда по телевизору смотришь.
— Нет ощущения, что мы ближе к Азии, чем к Европе?
— У меня — нет. Я этим вопросом не занимаюсь. От меня мало что зависит.