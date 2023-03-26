Хлусевич: «Была задача выиграть, задачу выполнили»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал победу в товарищеском матче над Ираком (2:0).

— В целом игрой довольны? Как оцените?

— Давайте оценивать не буду. Была задача выиграть, задачу выполнили. Конечно, у нас на каждый матч такая задача. Самое главное сделали, а там уже разберем: Карпин скажет, что было не так, что было хорошо. Во втором тайме играли более раскрепощено. Спасибо болельщикам, что пришли на игру. Что еще надо для хорошей атмосферы?

— Ирак как команда слабее, чем Иран, или просто лучше подготовились?

— Не сказал бы, что Ирак слабее. Обе команды сильные.

— Какая атмосфера в раздевалке? Победа после трех ничьих, есть отличия?

— Музыка заиграла после игры.

— А что именно?

— Вам плейлист включить?

— Вы свой включали? Всех заряжали?

— Не скажу. Это сарказм был. Что было в раздевалке, остается в раздевалке, — передает слова Хлусевича корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

Встреча сборных России и Ирака проходила в Санкт-Петербурге. Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).