Кириченко: «Сборная Кубы не самого высокого уровня, жду победы России и полного стадиона»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против Кубы.

«На матче сборной России в Волгограде будет полный стадион, не сомневаюсь, — приводит Metaratings.ru слова Кириченко. — Такие игры нужно проводить в провинции, где люди хотят и приходят на стадион. Понятно, что сборная Кубы не самого высокого уровня. Я жду победы сборной и полного стадиона. Это будет лучшим впечатлением от игры».

Матч Россия — Куба пройдет в Волгограде, начало — в 19:30 мск.