Кержаков надеется на скорое снятие отстранения сборной России от турниров

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков надеется, что отстранение российских футбольных клубов и сборных от участия в международных турнирах в скором времени снимут.

«Я всегда считал и буду считать, что спорт и футбол в частности — вне политики. Печально и обидно, когда эта истина, которая существовала на протяжении многих лет, нарушается. Но мы не можем повлиять ни на что. Остается только ждать и надеяться, что в скором времени это закончится и бан снимут, и клубы, и сборная вновь будут играть в матчах под эгидой ФИФА, УЕФА», — сказал Кержаков ТАСС.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации вокруг Украины.